Galatasaray'da Sane, Frankfurt maçıyla kendini kanatlamak istiyor

Galatasaray'da beklentilerin uzağında kalan Leroy Sane, Frankfurt maçında hem takıma galibiyet getirmek hem de Almanya Milli Takımı'na yeniden seçilmek için sahne alacak. Tecrübeli yıldız, eleştirilere yanıt vermeye kararlı.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Sane, Frankfurt maçıyla kendini kanatlamak istiyor
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde büyük ses getiren yıldız ismi Leroy Sane, şu ana kadar beklenen patlamayı yapamadı.
 
Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı ilk 5 resmi maçta 1 gol, 1 asist üreten Alman kanat oyuncusu, son olarak Eyüpspor karşısındaki düşük performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
 
Süper Lig'e uyum sağlamakta zorlandığı yönünde yorumlar yapılan 29 yaşındaki futbolcu için bazı çevreler, "Galatasaray'da yapamayacak" yorumunu bile yaptı. Ancak teknik direktör Okan Buruk, yıldız oyuncuya olan güvenini kaybetmiş değil.
 
BURUK'UN KOZU SANE OLACAK
 
Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Eintracht Frankfurt maçına özel olarak hazırladığı kadro planlamasında Leroy Sane'yi kilit oyunculardan biri olarak görüyor. Tecrübeli hoca, Sane'nin Avrupa arenasında daha özgüvenli ve etkili bir performans sergilemesini bekliyor.
 
Sane de teknik direktörünün güvenini boşa çıkarmak istemiyor. Frankfurt karşısında hem takımına galibiyeti getirmek hem de kendisiyle ilgili yapılan eleştirileri boşa çıkarmak için sahada olacak.
 
MİLLİ TAKIM MESAJI: "BEN BURADAYIM"
 
Leroy Sane'nin bir diğer motivasyon kaynağı ise Almanya Milli Takımı. Teknik direktör Julian Nagelsmann'ın son milli takım kadrosunda kendisine yer vermemesi, yıldız oyuncuda hayal kırıklığı yaratmıştı. Nagelsmann yaptığı açıklamada, "Sane artık Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynamıyor. Bu yüzden ondan somut rakamlar bekliyorum" demişti.
 
Frankfurt maçını milli takım için bir vitrin olarak gören Sane, güçlü bir performansla hem Galatasaray taraftarına hem de Almanya Milli Takımı'na mesaj göndermek istiyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
