Galatasaray'da Sanchez geri dönüyor

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sakatlığı nedeniyle son 4 Süper Lig maçında forma giymedi.
Tecrübeli oyuncu çalışmalara başladı. 27 yaşındaki yıldız oyuncunun 7 Ocak Pazar günü oynanacak Konyaspor maçında kadroda olması bekleniyor.
Galatasaray'da bu sezon 14 maçta süre bulan Sanchez, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Tecrübeli oyuncu çalışmalara başladı. 27 yaşındaki yıldız oyuncunun 7 Ocak Pazar günü oynanacak Konyaspor maçında kadroda olması bekleniyor.
Galatasaray'da bu sezon 14 maçta süre bulan Sanchez, 1 kez gol sevinci yaşadı.
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