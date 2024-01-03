Galatasaray'da Sanchez geri dönüyor

Galatasaray'da sakatlığı sonrası çalışmalara başlayan Davinson Sanchez'in, Konyaspor maçında kadroda olması bekleniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Sanchez geri dönüyor
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03 Ocak 2024 11:06
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sakatlığı nedeniyle son 4 Süper Lig maçında forma giymedi.

Tecrübeli oyuncu çalışmalara başladı. 27 yaşındaki yıldız oyuncunun 7 Ocak Pazar günü oynanacak Konyaspor maçında kadroda olması bekleniyor.

Galatasaray'da bu sezon 14 maçta süre bulan Sanchez, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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