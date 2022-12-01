Yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle en az mart ayına kadar sahalardan uzak kalacak olan Mathias Ross'un kontratının dondurulması için görüşmeler başladı.Sarı Kırmızılılar, Danimarkalı oyuncunun lisansını sezon sonuna kadar iptal edip, hücum hattına yapılacak yabancı transferi için kontenjan açmayı planlıyor.Sözleşme dondurma işleminin hangi şartlarda yapılacağını masaya yatırmak üzere, Ross'un menajeri İstanbul'a davet edildi.