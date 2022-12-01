X

Galatasaray'da Ross'la kontrat pazarlığı var

Galatasaray'da en az mart ayına kadar sahalardan uzak kalacak olan Mathias Ross'un kontratının dondurulması için görüşmeler başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Ross'la kontrat pazarlığı var
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Aralık 2022 12:17
Mathias Ross
Mathias Ross
Galatasaray
Yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle en az mart ayına kadar sahalardan uzak kalacak olan Mathias Ross'un kontratının dondurulması için görüşmeler başladı.

Sarı Kırmızılılar, Danimarkalı oyuncunun lisansını sezon sonuna kadar iptal edip, hücum hattına yapılacak yabancı transferi için kontenjan açmayı planlıyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Sözleşme dondurma işleminin hangi şartlarda yapılacağını masaya yatırmak üzere, Ross'un menajeri İstanbul'a davet edildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ