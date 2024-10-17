Galatasaray'da Roland Sallai sevinci!

Milli arada Galatasaray'ın yüzünü güldüren isimlerden biri de Rolland Sallai oldu.
Henüz Sarı-Kırmızılı formayla bekleneni veremese de Macaristan Milli Takımı'nda banko oynayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 1-1'lik Hollanda maçında ülkesinin tek golünü atmıştı.
Sallai, 2-0 kazanılan son Bosna Hersek karşılaşmasında da takımının en etkili isimleri arasına girdi.
Yüzde 85 pas isabeti yakalayan, 9 ikili mücadelenin 6'sını kazanan, 2 hava topu alıp, 2 top kapan ve 2 de şut pası veren Sallai, Galatasaray'da forma rekabetine artık hazır olduğunu gösterdi.
Henüz Sarı-Kırmızılı formayla bekleneni veremese de Macaristan Milli Takımı'nda banko oynayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 1-1'lik Hollanda maçında ülkesinin tek golünü atmıştı.
Sallai, 2-0 kazanılan son Bosna Hersek karşılaşmasında da takımının en etkili isimleri arasına girdi.
Yüzde 85 pas isabeti yakalayan, 9 ikili mücadelenin 6'sını kazanan, 2 hava topu alıp, 2 top kapan ve 2 de şut pası veren Sallai, Galatasaray'da forma rekabetine artık hazır olduğunu gösterdi.