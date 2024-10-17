Galatasaray'da Roland Sallai sevinci!

Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai'nin milli takım performansı Okan Buruk'u mutlu etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Roland Sallai sevinci!
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17 Ekim 2024 11:56
Milli arada Galatasaray'ın yüzünü güldüren isimlerden biri de Rolland Sallai oldu.

Henüz Sarı-Kırmızılı formayla bekleneni veremese de Macaristan Milli Takımı'nda banko oynayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 1-1'lik Hollanda maçında ülkesinin tek golünü atmıştı.

Sallai, 2-0 kazanılan son Bosna Hersek karşılaşmasında da takımının en etkili isimleri arasına girdi.

Yüzde 85 pas isabeti yakalayan, 9 ikili mücadelenin 6'sını kazanan, 2 hava topu alıp, 2 top kapan ve 2 de şut pası veren Sallai, Galatasaray'da forma rekabetine artık hazır olduğunu gösterdi. 

 
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