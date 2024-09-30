Galatasaray'da puan kaybının sebepleri

Galatasaray'da, Süper Lig'in 7. haftasında alınan 3-3'lük Kasımpaşa beraberliği gündem yarattı. Maça başlangıç planı tutan Okan Buruk, değişikliklerde sınıfta kaldı. Okan Buruk, yorgunluk sebebiyle yedeğe aldığı oyuncuları sahaya sürünce kayıp kaçınılmaz oldu. İşte sarı kırmızılılardaki puan kaybının sebepleri..

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da puan kaybının sebepleri
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30 Eylül 2024 10:18
Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçtiği maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılması şok etkisi yarattı. Sarı-kırmızılı ekibin kaybında teknik heyetin hataları önemli rol oynadı.

Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens'i dinlendiren Okan Buruk, mücadeleye 4-4-2 düzeninde çıktı.

Başlangıç planı tutan tecrübeli hocanın, Osimhen'in sakatlığı sonrası yaptığı hamleler ise eleştirilere neden oldu.

ISINDILAR AMA...

Buruk, ikinci yarının başında Batshuayi yerine yorgunluk sebebiyle dinlendirdiği Mertens ve Barış'ı sahaya sürdü.

Yorgunluğu gözüken iki oyuncu da bekleneni veremedi. Buruk daha sonra ise Jakobs'a destek olması için Jelert'i sol kanada çekti. Bu tercih de sonuç vermedi.

Davinson ve Torreira'nın ikinci yarı boyunca kenarda ısındığı mücadelede, en etkisiz isimler Nelsson ve Kerem Demirbay 90 dakika sahada kalınca şok bir kayıp geldi.

41 YIL SONRA İLK

Galatasaray, 41 yıl sonra ilk kez üç farklı öne geçtiği bir maçta puan kaybetti.

Sarı-kırmızılılar, en son 1983 yılında Fenerbahçe'ye karşı oynadığı mücadelede 4-1 öne geçmiş, ancak o maç da 4-4'lük beraberlikle sonuçlanmıştı. 

 

 

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