Galatasaray'da Osimhen'in son durumu belli oldu

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle son haftalarda sahalardan uzak kalan Victor Osimhen'in durumu netleşti. Nijeryalı golcü, Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve Konyaspor karşılaşmalarında forma giyememişti. Alanyaspor maçı için beklenen karar verildi.

Galatasaray'da Osimhen'in son durumu belli oldu
Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Victor Osimhen belirsizliği sona erdi.

Sarı-kırmızılı formayı üç maçtır sakatlığı nedeniyle giyemeyen yıldız futbolcu, Alanyaspor mücadelesinde sahada olmayacak.

HEDEF LIVERPOOL


Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren 26 yaşındaki oyuncunun hedefinin, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı oynanacak zorlu mücadeleye yetişmek olduğu öğrenildi..

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Osimhen'in durumunu değerlendirmişti. Buruk, "Dün antrenmanın bir kısmında takımla çalıştı. Bugün kontrolleri yapıldı. Ufak ağrıları var. Bunları tolere edip oynaması halinde Alanya'da takımla birlikte olacağını umut ediyoruz. Antrenmanlarda deneyeceğiz. Ağrıları devam ediyor. Alanyaspor maçında kadroda, Liverpool maçında da sahada olmasını bekliyoruz." sözleriyle durumu özetlemişti.

ALANYA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Alanyaspor'a konuk olacak. 

 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.