Galatasaray'da Osimhen'in son durumu belli oldu

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Victor Osimhen belirsizliği sona erdi.
Sarı-kırmızılı formayı üç maçtır sakatlığı nedeniyle giyemeyen yıldız futbolcu, Alanyaspor mücadelesinde sahada olmayacak.
HEDEF LIVERPOOL
Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren 26 yaşındaki oyuncunun hedefinin, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı oynanacak zorlu mücadeleye yetişmek olduğu öğrenildi..
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Osimhen'in durumunu değerlendirmişti. Buruk, "Dün antrenmanın bir kısmında takımla çalıştı. Bugün kontrolleri yapıldı. Ufak ağrıları var. Bunları tolere edip oynaması halinde Alanya'da takımla birlikte olacağını umut ediyoruz. Antrenmanlarda deneyeceğiz. Ağrıları devam ediyor. Alanyaspor maçında kadroda, Liverpool maçında da sahada olmasını bekliyoruz." sözleriyle durumu özetlemişti.
ALANYA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Alanyaspor'a konuk olacak.
