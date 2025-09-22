Galatasaray'da Osimhen'den Liverpool maçı için mesaj

Nijerya Milli Takımı ile oynadığı Ruanda maçında sakatlanan Osimhen, bu hafta da riske edilmeyecek.
Sarı-kırmızılı takım kritik süreçte, yıldız oyuncusundan faydalanamazken Eintracht Frankfurt maçı öncesinde herkes oynamasını beklese de 'ağrılarım sürüyor' diyerek sahadan uzak kalmıştı.
Konyaspor ile oynanacak karşılaşmada da kadroda yer alması beklenmeyen oyuncunun tedavisi sona erdi. Osimhen dün takımla idmana çıktı. Liverpool ile 30 Eylül'de İstanbul'da oynanacak karşılaşmada oynamayı çok isteyen Osimhen'in, "Büyük ölçüde ağrılarım geçti. İyileşmeden oynamak istemem. Ama şu an iyiyim. Okan Hoca şans verirse oynamak isterim" dedi. Galatasaray Sağlık Heyeti de golcü futbolcunun iyi durumda olduğunu teknik ekibe bildirdi.
OSIMHEN'İN GÜNCEL DURUMU
DHA'dan Serhan Türk'ün aktardığına göre, Osimhen tam iyileşmiş değil; Pazar günü antrenmanda takıma katılsa da ağrıları devam ediyor. Tedavisi süren futbolcu bugün (22 Eylül) tekrar MR'a girecek.