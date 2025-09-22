22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
20:00
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
19:00
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

Galatasaray'da Osimhen'den Liverpool maçı için mesaj

Ruanda maçında sakatlanan Victor Osimhen, Konyaspor karşısında yine riske edilmeyecek. Tedavisi tamamlanan yıldız golcü, idmanlara başladı ve 30 Eylül'deki Liverpool maçında forma giymeye hazır olduğunu söyledi.

calendar 22 Eylül 2025 10:27 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2025 10:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: Galatasaray.org
Nijerya Milli Takımı ile oynadığı Ruanda maçında sakatlanan Osimhen, bu hafta da riske edilmeyecek.
 
Sarı-kırmızılı takım kritik süreçte, yıldız oyuncusundan faydalanamazken Eintracht Frankfurt maçı öncesinde herkes oynamasını beklese de 'ağrılarım sürüyor' diyerek sahadan uzak kalmıştı.
 
Konyaspor ile oynanacak karşılaşmada da kadroda yer alması beklenmeyen oyuncunun tedavisi sona erdi. Osimhen dün takımla idmana çıktı. Liverpool ile 30 Eylül'de İstanbul'da oynanacak karşılaşmada oynamayı çok isteyen Osimhen'in, "Büyük ölçüde ağrılarım geçti. İyileşmeden oynamak istemem. Ama şu an iyiyim. Okan Hoca şans verirse oynamak isterim" dedi. Galatasaray Sağlık Heyeti de golcü futbolcunun iyi durumda olduğunu teknik ekibe bildirdi.
 
OSIMHEN'İN GÜNCEL DURUMU
 
DHA'dan Serhan Türk'ün aktardığına göre, Osimhen tam iyileşmiş değil; Pazar günü antrenmanda takıma katılsa da ağrıları devam ediyor. Tedavisi süren futbolcu bugün (22 Eylül) tekrar MR'a girecek.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
