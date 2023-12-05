A Milli Takımımız'da forvet, Galatasaray'da kanat ve son olarak Pendikspor maçında da sol bekte oynayan Barış Alper Yılmaz çok yönlü bir futbolcuya evrildi. Cim-Bom'un 23 yaşındaki genç futbolcusu çalışkanlığı ile dikkat çekerken tam bir joker oldu.
MEVKİ AYRIMI YAPMIYOR
Pendikspor maçında ikinci yarı Kazımcan'ın yerine oyuna dahil olan ve sol bekteki performansıyla dikkat çeken Barış Alper'in daha önce antrenmanlarda bu pozisyonda denenmediği ortaya çıktı. Mevki ayrımı yapmayan ve bu yönüyle teknik kadronun takdirini toplayan Barış Alper'in ihtiyaç olan bölgeye hemen adapte olmasının önemine dikkat çekildi. Barış, güçlü fiziği ile özellikle Avrupalı kulüplerin de radarına girdi. Geçen yaz Laizo'nun hocası Sarri'nin istediği ancak sarı-kırmızılıların bırakmadığı Barış'ın kontratı 2027'ye kadar uzatılmıştı. Fiziksel gücün büyük önem taşıdığı ligler için uygun özellikleri sahip Barış Alper için özellikle İtalya ve İngiltere'den tekliflerin beklendiği bildirildi.
BARIŞ ALPER HANGİ MEVKİLERDE OYNADI?
MEVKİ AYRIMI YAPMIYOR
Pendikspor maçında ikinci yarı Kazımcan'ın yerine oyuna dahil olan ve sol bekteki performansıyla dikkat çeken Barış Alper'in daha önce antrenmanlarda bu pozisyonda denenmediği ortaya çıktı. Mevki ayrımı yapmayan ve bu yönüyle teknik kadronun takdirini toplayan Barış Alper'in ihtiyaç olan bölgeye hemen adapte olmasının önemine dikkat çekildi. Barış, güçlü fiziği ile özellikle Avrupalı kulüplerin de radarına girdi. Geçen yaz Laizo'nun hocası Sarri'nin istediği ancak sarı-kırmızılıların bırakmadığı Barış'ın kontratı 2027'ye kadar uzatılmıştı. Fiziksel gücün büyük önem taşıdığı ligler için uygun özellikleri sahip Barış Alper için özellikle İtalya ve İngiltere'den tekliflerin beklendiği bildirildi.
BARIŞ ALPER HANGİ MEVKİLERDE OYNADI?
|MEVKİ
|MAÇ
|GOL
|ASİST
|Sol kanat
|62
|12
|10
|Sağ kanat
|52
|2
|3
|Santrfor
|7
|3
|-
|Sağ bek
|4
|-
|-
|On numara
|2
|-
|-
|Sol bek
|2
|-
|-
|Forvet arkası
|1
|-
|1