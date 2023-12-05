Galatasaray'da Okan Buruk'un yeni jokeri!

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, oynadığı her pozisyonun hakkını verdi. A Milli Takımımız'da forvet, Cim-Bom'da santrfor, sol ve sağ kanatta oynayan 23 yaşındaki oyuncu, son yapılan Pendikspor karşılaşmasında sol bekte görev yaptı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Okan Buruk'un yeni jokeri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Aralık 2023 13:37
A Milli Takımımız'da forvet, Galatasaray'da kanat ve son olarak Pendikspor maçında da sol bekte oynayan Barış Alper Yılmaz çok yönlü bir futbolcuya evrildi. Cim-Bom'un 23 yaşındaki genç futbolcusu çalışkanlığı ile dikkat çekerken tam bir joker oldu.

MEVKİ AYRIMI YAPMIYOR

Pendikspor maçında ikinci yarı Kazımcan'ın yerine oyuna dahil olan ve sol bekteki performansıyla dikkat çeken Barış Alper'in daha önce antrenmanlarda bu pozisyonda denenmediği ortaya çıktı. Mevki ayrımı yapmayan ve bu yönüyle teknik kadronun takdirini toplayan Barış Alper'in ihtiyaç olan bölgeye hemen adapte olmasının önemine dikkat çekildi. Barış, güçlü fiziği ile özellikle Avrupalı kulüplerin de radarına girdi. Geçen yaz Laizo'nun hocası Sarri'nin istediği ancak sarı-kırmızılıların bırakmadığı Barış'ın kontratı 2027'ye kadar uzatılmıştı. Fiziksel gücün büyük önem taşıdığı ligler için uygun özellikleri sahip Barış Alper için özellikle İtalya ve İngiltere'den tekliflerin beklendiği bildirildi.

BARIŞ ALPER HANGİ MEVKİLERDE OYNADI?


MEVKİ MAÇ GOL ASİST
Sol kanat 62 12 10
Sağ kanat 52 2 3
Santrfor 7 3 -
Sağ bek 4 - -
On numara 2 - -
Sol bek 2 - -
Forvet arkası 1 - 1



 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery