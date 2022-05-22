Sezonun tamamlanmasının ardından Galatasaray'da herkes 11 Haziran'daki seçimi beklemeye başladı. Listelerini sunan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu olağanüstü genel kurulda sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı olmak için yarışacak.



Galatasaray camiasında seçimin sonucu kadar merak edilen bir başka konusu ise teknik direktörün kim olacağı. Domenec Torrent aldığı sonuçlarla tepki çekmiş ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Her ne kadar devam etmek istese de İspanyol çalıştırıcıyla yollar ayrılacak.



Sarı-kırmızılılarda yeni başkan kim olursa olsun Torrent'in tazminatını ödeyerek veda edecek. Alınan bilgilere göre hem Özbek hem de Hamamcıoğlu yerli teknik adam üzerinde duruyor. Bunun ilk nedeni, kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum. İkinci neden ise seçim tarihi ve yeni sezon hazırlıklarının tahmini başlangıç süresi arasında yaklaşık 3 hafta olması.



FLORYA'YI YAKINDAN TANIYOR



İki başkan adayı bu iki sebepten dolayı takımı yeni sezonda yerli bir hocaya emanet etmeyi düşünüyor. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun aklındaki ilk isim Okan Buruk. Son olarak Başakşehir'de görev yapan ve şampiyonluğa imza atan genç teknik adam ayrıca Galatasaray camiasını ve Florya'yı çok yakından bilen bir isim.



47 yaşındaki hocanın da Galatasaray'da görev yapmak istediği ifade ediliyor. Başka kulüplerden de teklif alan Buruk, sarı-kırmızılardaki seçimin sonuçlanmasını bekliyor. Yeni başkanın belli olmasının ardından taraflar arasında görüşmeler başlayacak.















