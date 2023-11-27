Geçtiğimiz sezon'ın en önemli oyuncularından biri iken bu sezon yeni gelen isimlerin gölgesinde kalanadeta küllerinden doğdu.Okan Buruk'un tercihiyle bir süredir maçlara yedek kulübesinde başlayan ve rotasyon oyuncusu olarak görev yapan 36 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor karşısındaki 2 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı oldu ve halen takımın önemli bir silahı olduğunu ortaya koydu. Buruk, Kerem 10 numara pozisyonunda Kerem Aktürkoğlu'nu ısrarla oynatsa da Kerem beklentilerin altında kalmaktan kurtulamadı.Galatasaray yeniden on numarasına kavuşurken Okan Buruk da Dries Mertens'in gösterdiği oyundan çok memnun kaldı. Belçikalı yıldızı karşılaşmadan sonra tebrik eden Buruk, bu performansını devam ettirmesini istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, Manchester United karşılaşmasında da Mertens'i ilk 11'de başlatmayı planlıyor. Süper Lig'deki ilk gollerini Alanya'ya atan Mertens'in bu sezon 20 maça çıktı ve toplamda 4 gol, 5 asistlik katkı yaptı. Kuşkusuz bu performansıyla Manchester karşısında da Galatasaray'ın en büyük kozu olacak gibi görünüyor.Alanya maçı sonrasında yedek oyuncularla birlikte galibiyeti kutlayan Dries Mertens yaptığı açıklamalarla da beğeni topladı. Belçikalı yıldız, "Bir takım bir kişiyle değil, sahada oluşan 11 oyuncu ile bir takım oluyor. Ben de bugün kutlamamı yedek soyunan arkadaşlarımla yapmak istedim. Ben de maça yedek başlayabiliyorum. Bunun yanında çok iyi oyuncularımız var. Yedekler için hocamızın bazı tercihler yapması gerekiyor. Bu, tercihlerin kötü olduğu anlamına gelmiyor" dedi.Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan ve 4 gol, 5 asistlik performans sergileyen Mertens kontratının sonuna geldi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Sarı-kırmızılı kulübe geçtiğimiz sezon Napoli'den gelen Mertens'in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.Alanya karşısında şov yapan Dries Mertens'in performansı ülkesinde gündem oldu. Belçika basınından Walfoot, Mertens'i manşetine taşıdı. Yıldız oyuncuyla ilgili, "Dries Mertens, çabasıyla Galatasaray'ı büyük bir zafere taşıdı" başlığı atıldı. Haberde ayrıca, "Mertens, attığı gollerle Galatasaray'ın liderlik için önemli bir galibiyet almasına yardımcı oldu" ifadeleri kullanıldı.