Galatasaray'da Mertens'in yerine sürpriz aday: Evander

Galatasaray'da üç sezondur forma giyen Dries Mertens, sarı-kırmızılı kulübe veda etti. 38 yaşındaki yıldızın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, MLS'te forma giyen Brezilyalı 10 numara Evander'i listesine aldı.

calendar 04 Haziran 2025 18:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Mertens'in yerine sürpriz aday: Evander
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Dries Mertens'in Galatasaray macerası sona erdi. 38 yaşındaki Belçikalı futbolcu, üç sezonun ardından sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldığını açıkladı. Galatasaray ise tecrübeli yıldızın boşluğunu doldurmak için harekete geçti.

Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray yönetimi, ABD'de FC Cincinnati forması giyen Evander'i gündemine aldı. 

Haberde, orta sahada yaratıcı rol üstlenen ve 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Evander'in performansı sarı-kırmızılı yetkililerin ilgisini çektiği aktarıldı.

Galatasaray'ın, uzun süredir radarında olan yetenekli oyuncu için resmi adım atıp atmayacağı merak konusu.

BU SEZON NE YAPTI?

26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 9 gol atıp 6 asist yaptı.


Evander, daha önce Danimarka'nın Midtjylland kulübünde de forma giymişti.


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