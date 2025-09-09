08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
0-1
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
4-0
08 Eylül
Kosova-İsveç
2-0
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
3-0
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
0-2
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
0-3
08 Eylül
İsrail-İtalya
4-5
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
3-1
08 Eylül
Malavi-Liberya
2-2
08 Eylül
Uganda-Somali
2-0
08 Eylül
Gana-Mali
1-0

Galatasaray'da kritik gün: Osimhen!

Galatasaray'da milli takımda sakatlık geçiren Victor Osimhen'in son durumu belli olacak.

Galatasaray'da kritik gün: Osimhen!
Sol ayak bileğine darbe alan, kaval kemiğinde morluk oluşan ve ağrıları olan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için Nijerya'ya özel uçak gönderildi.

DURUMU BELLİ OLACAK

İstanbul'a gelir gelmez MR'ı çekilen Osimhen'in durumu bugün netlik kazanacak. 26 yaşındaki Nijeryalı forvet, ligde oynanacak Eyüpspor maçında kesin yok.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Frankfurt müsabakasında sahada olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Bu arada Galatasaray dünü izinli geçirdi. Sarıkırmızılı takım, bugün Eyüpspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
