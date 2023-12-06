Galatasaray'da Kerem Demirbay dönemi sona eriyor

Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Kerem Demirbay, devre arasında takımdan ayrılmak istiyor. Demirbay'a Almanya'dan iki talip çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Kerem Demirbay dönemi sona eriyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Aralık 2023 09:35
Galatasaray'ın sezon başında Bayer Leverkusen'den 3 yıllığına kadrosuna kattığı Kerem Demirbay'ın Sarı-Kırmızılı takımdaki geleceği uzun süreli olmayabilir.

AYRILMAK İSTİYOR

Kaan Ayhan'ın orta sahada görev yapmasının ardından formaya hasret kalan 30 yaşındaki futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

ALMANYA'DAN 2 TALİP

Yıldız futbolcuya Alman kulüplerinin ilgi gösterdiği ve Kerem'in de yeniden Almanya'ya dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bundesliga ekiplerinden Union Berlin ve Werder Bremen'in oyuncuyu transfer etmek istediği ve devre arasında oyuncunun menajeriyle temasa geçeceği ifade ediliyor.

Galatasaray'da orta saha pozisyonunda Torriera, Kaan ve Ndombele'den sonra 4. alternatif pozisyonuna düşen Kerem Demirbay bu sezon 15 maçta 630 dakika süre aldı. Yıldız orta sahanın söz konusu maçlarda 1 asisti bulunuyor.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery