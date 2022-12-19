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Galatasaray'da kampın ödülü forma

İstanbulspor ile oynanacak lig maçının hazırlığını yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampındaki Toulouse maçında iyi görünen Kazımcan Karataş'a şans tanıyacak. Cim-Bom'da Barış Alper'in çabası da karşılıksız kalmayacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kampın ödülü forma
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19 Aralık 2022 10:16
Kazimcan Karatas
Kazimcan Karatas
Galatasaray
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un kafasındaki 11 şekilleniyor. Dünya Kupası için verilen ara sonrası ilk lig maçını İstanbulspor ile oynayacak olan sarı-kırmızılılarda Buruk, son anda bir sürpriz olmazsa sahaya süreceği kadroyu belirledi.

22 Aralık Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Keçiörengücü karşılaşmasını bundan ayrı tutan Buruk, sarı kart cezalısı olan Muslera'nın yokluğunda, her ne kadar hazırlık maçlarında iyi görünmese de Okan Kocuk'a şans vermeyi planlıyor.

Okan Buruk savunmada ise sürprize gitmeyecek. Boey-Nelsson-Abdülkerim ve Kazımcan, sarı-kırmızılıların defans hattını oluşturacak. Kazımcan'ın özellikle Toulouse maçındaki etkili oyunuyla Okan Hoca'nın gözüne girdiği bildirildi.

Diğer taraftan, savunma hattının önünde Midtsjö ve Torreira ikilisinin tercih edilmesinin düşünüldüğü öğrenildi. Ön tarafta ise Barış Alper Yılmaz'ın kamptaki çalışkanlığı karşılıksız kalmayacak. Buruk, sakatlıktan çıkan ve Toulouse maçında süre alan Rashica'nın yerine Barış ile maça başlamayı düşünüyor.

Mertens, Kerem ve Gomis ise sarı-kırmızılıların İstanbulspor maçında hücumdaki diğer silahları olacak. 

OKAN BURUK'UN KAFASINDAKİ 11

 

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