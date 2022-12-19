OKAN BURUK'UN KAFASINDAKİ 11





Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un kafasındaki 11 şekilleniyor. Dünya Kupası için verilen ara sonrası ilk lig maçını İstanbulspor ile oynayacak olan sarı-kırmızılılarda Buruk, son anda bir sürpriz olmazsa sahaya süreceği kadroyu belirledi.22 Aralık Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Keçiörengücü karşılaşmasını bundan ayrı tutan Buruk, sarı kart cezalısı olan Muslera'nın yokluğunda, her ne kadar hazırlık maçlarında iyi görünmese de'a şans vermeyi planlıyor.Okan Buruk savunmada ise sürprize gitmeyecek.ve, sarı-kırmızılıların defans hattını oluşturacak. Kazımcan'ın özellikle Toulouse maçındaki etkili oyunuyla Okan Hoca'nın gözüne girdiği bildirildi.Diğer taraftan, savunma hattının önündeveikilisinin tercih edilmesinin düşünüldüğü öğrenildi. Ön tarafta ise'ın kamptaki çalışkanlığı karşılıksız kalmayacak. Buruk, sakatlıktan çıkan ve Toulouse maçında süre alan Rashica'nın yerine Barış ile maça başlamayı düşünüyor.veise sarı-kırmızılıların İstanbulspor maçında hücumdaki diğer silahları olacak.