Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un kafasındaki 11 şekilleniyor. Dünya Kupası için verilen ara sonrası ilk lig maçını İstanbulspor ile oynayacak olan sarı-kırmızılılarda Buruk, son anda bir sürpriz olmazsa sahaya süreceği kadroyu belirledi.
22 Aralık Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Keçiörengücü karşılaşmasını bundan ayrı tutan Buruk, sarı kart cezalısı olan Muslera'nın yokluğunda, her ne kadar hazırlık maçlarında iyi görünmese de Okan Kocuk'a şans vermeyi planlıyor.
Okan Buruk savunmada ise sürprize gitmeyecek. Boey-Nelsson-Abdülkerim ve Kazımcan, sarı-kırmızılıların defans hattını oluşturacak. Kazımcan'ın özellikle Toulouse maçındaki etkili oyunuyla Okan Hoca'nın gözüne girdiği bildirildi.
Diğer taraftan, savunma hattının önünde Midtsjö ve Torreira ikilisinin tercih edilmesinin düşünüldüğü öğrenildi. Ön tarafta ise Barış Alper Yılmaz'ın kamptaki çalışkanlığı karşılıksız kalmayacak. Buruk, sakatlıktan çıkan ve Toulouse maçında süre alan Rashica'nın yerine Barış ile maça başlamayı düşünüyor.
Mertens, Kerem ve Gomis ise sarı-kırmızılıların İstanbulspor maçında hücumdaki diğer silahları olacak.
22 Aralık Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Keçiörengücü karşılaşmasını bundan ayrı tutan Buruk, sarı kart cezalısı olan Muslera'nın yokluğunda, her ne kadar hazırlık maçlarında iyi görünmese de Okan Kocuk'a şans vermeyi planlıyor.
Okan Buruk savunmada ise sürprize gitmeyecek. Boey-Nelsson-Abdülkerim ve Kazımcan, sarı-kırmızılıların defans hattını oluşturacak. Kazımcan'ın özellikle Toulouse maçındaki etkili oyunuyla Okan Hoca'nın gözüne girdiği bildirildi.
Diğer taraftan, savunma hattının önünde Midtsjö ve Torreira ikilisinin tercih edilmesinin düşünüldüğü öğrenildi. Ön tarafta ise Barış Alper Yılmaz'ın kamptaki çalışkanlığı karşılıksız kalmayacak. Buruk, sakatlıktan çıkan ve Toulouse maçında süre alan Rashica'nın yerine Barış ile maça başlamayı düşünüyor.
Mertens, Kerem ve Gomis ise sarı-kırmızılıların İstanbulspor maçında hücumdaki diğer silahları olacak.
OKAN BURUK'UN KAFASINDAKİ 11