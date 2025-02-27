Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray'da gündeme gelen isimlerin başında İlkay Gündoğan geliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi
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27 Şubat 2025 09:51
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray'da gündeme gelen isimlerin başında İlkay Gündoğan geliyor.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yıllarda bu yana renklerine bağlamak istediği tecrübeli orta saha oyuncusunu takıma kazandırmaya hazırlanıyor.

"İZİN VERECEKLER"

Talk SPORT'ta yer alan haberde Manchester City'nin İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gitmek istediği takdirde sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağı ve oyuncunun sarı-kırmızılı takıma transferine izin vereceği belirtildi.

Öte yandan İngiliz devinin İlkay futbolu bıraktığında yıldız oyuncuyu teknik ekibe dahil etmek istediği kaydedildi.

İlkay Gündoğan bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 36 maçta 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.


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