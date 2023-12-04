Galatasaray'da Hakim Ziyech fırtınası!

Sezon başında görkemli bir tanıtımla Galatasaray'a katılan Hakim Ziyech, ilginin hakkını fantastik gollerle veriyor. İlk günlerinde kanatta verimsiz olan tecrübeli yıldız, son maçlarda ise takımın kahramanı oldu.
Manchester United maçında frikikten 2 gol atan ve 1 de asistle oynayan Faslı yıldız, Pendik maçındaki füzesiyle adeta izleyenleri büyüledi. Dakika 82'de yaklaşık 30 metreden bir şut çıkartan Faslı futbolcu, Erdem'i çaresiz bıraktı ve takımının galibiyetini ilan ettiği golü kaydetti.
PERFORMANSINI BEĞENMEDİ
30 yaşındaki hücum jokerinin attığı son 8 golün 7'si ceza sahası dışından geldi. Fas'ta 18 metre üstünden 3, yayın içinden ise 1 golü var. Galatasaray'daki 4 golünün 2'si frikik, 2'si ise ceza sahası dışından tek vuruş. Hakim Ziyech bunlara rağmen Süper Lig'deki Pendikspor karşılaşmasından sonra performansıyla ilgili, "Goller atıyorum fakat performans açısından en iyisi değilim tabii. Bazen uzaktan denemek gerekiyor. Ben de şansımı deniyorum ve bu sayede atıyorum" değerlendirmesini yaptı.
SATIN ALMA OPSİYONU BEDAVA
Sarı-Kırmızılı kulüp Hakim Ziyech transferini neredeyse '0' maliyetle bitirdi. Chelsea'den Faslı futbolcuyu bedelsiz olarak kiralayan Aslan, bedelsiz satın alma opsiyonu da eklettirdi. Önümüzdeki sezon da Sarı-Kırmızılı formayı giymesi de yüksek ihtimal. Ziyech bu sezon için Galatasaray'dan 3 milyon 587 milyon euro alacak. 2025-26 sezonunda opsiyonun gerçekleşmesi halinde yıllık ücreti 2 milyon 850 bin euroya düşecek. Twente, Ajax ve Chelsea gibi takımlarda oynayan Faslı yıldızın toplam bonservis getirisi 54.5 milyon euro oldu.
Sezon başında birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray'ın en isabetli transferi Davinson Sanchez oldu. Başta Ndombele olmak üzere yenilerden beklediği katkıyı alamayan Okan Buruk'un, Zaha ısrarı olumlu sonuç verdi. Ankaragücü, Manchester United ve Kasımpaşa maçlarında attığı gollerle galibiyeti getiren Fildişi Sahilli yıldız, ilk 11'in bankosu oldu. Sanchez ve Zaha'dan sonra Hakim Ziyech de hocasının gözüne girdi.
ARTIK VAZGEÇİLMEZ
Faslı yıldız, uzaktan şutlarına güvenen hocasını Başakşehir ve Manchester United maçlarının ardından Pendik deplasmanında da mahcup etmedi. Ziyech artık hücum hattının vazgeçilmezi konumunda.
Manchester United maçında frikikten 2 gol atan ve 1 de asistle oynayan Faslı yıldız, Pendik maçındaki füzesiyle adeta izleyenleri büyüledi. Dakika 82'de yaklaşık 30 metreden bir şut çıkartan Faslı futbolcu, Erdem'i çaresiz bıraktı ve takımının galibiyetini ilan ettiği golü kaydetti.
PERFORMANSINI BEĞENMEDİ
30 yaşındaki hücum jokerinin attığı son 8 golün 7'si ceza sahası dışından geldi. Fas'ta 18 metre üstünden 3, yayın içinden ise 1 golü var. Galatasaray'daki 4 golünün 2'si frikik, 2'si ise ceza sahası dışından tek vuruş. Hakim Ziyech bunlara rağmen Süper Lig'deki Pendikspor karşılaşmasından sonra performansıyla ilgili, "Goller atıyorum fakat performans açısından en iyisi değilim tabii. Bazen uzaktan denemek gerekiyor. Ben de şansımı deniyorum ve bu sayede atıyorum" değerlendirmesini yaptı.
SATIN ALMA OPSİYONU BEDAVA
Sarı-Kırmızılı kulüp Hakim Ziyech transferini neredeyse '0' maliyetle bitirdi. Chelsea'den Faslı futbolcuyu bedelsiz olarak kiralayan Aslan, bedelsiz satın alma opsiyonu da eklettirdi. Önümüzdeki sezon da Sarı-Kırmızılı formayı giymesi de yüksek ihtimal. Ziyech bu sezon için Galatasaray'dan 3 milyon 587 milyon euro alacak. 2025-26 sezonunda opsiyonun gerçekleşmesi halinde yıllık ücreti 2 milyon 850 bin euroya düşecek. Twente, Ajax ve Chelsea gibi takımlarda oynayan Faslı yıldızın toplam bonservis getirisi 54.5 milyon euro oldu.
Sezon başında birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray'ın en isabetli transferi Davinson Sanchez oldu. Başta Ndombele olmak üzere yenilerden beklediği katkıyı alamayan Okan Buruk'un, Zaha ısrarı olumlu sonuç verdi. Ankaragücü, Manchester United ve Kasımpaşa maçlarında attığı gollerle galibiyeti getiren Fildişi Sahilli yıldız, ilk 11'in bankosu oldu. Sanchez ve Zaha'dan sonra Hakim Ziyech de hocasının gözüne girdi.
ARTIK VAZGEÇİLMEZ
Faslı yıldız, uzaktan şutlarına güvenen hocasını Başakşehir ve Manchester United maçlarının ardından Pendik deplasmanında da mahcup etmedi. Ziyech artık hücum hattının vazgeçilmezi konumunda.