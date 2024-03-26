Galatasaray'da Hagi'den sonra en iyisi o oldu!

Dries Mertens ligde bu sezon 5 gol, 11 asistle 16 gole katkı yaptı. Belçikalı, 2000-01 sezonundan bu yana ligde çok gol katkısı yapan 36 yaş ve üstündeki isim oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Hagi'den sonra en iyisi o oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mart 2024 09:07
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, bu sezon tüm kulvarlarda 42 maçta, 8 gol attı ve 11 de asist yaptı.

Süper Lig'de bu sezon 5 gol, 11 asist yaparak Aslan'a 16 gole katkı veren Mertens, 2000-2001 sezonundan bu yana ligde en çok gole katkı sağlayan 36 ve yaş üstündeki futbolcu oldu.

HAGI'NİN PERFORMANSI

Bilindiği gibi Cimbom'un efsane isimleri arasında bulunan Gheorghe Hagi, 2000-2001 sezonunda 11 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

Ayrıca 2017-2018 sezonunda Başakşehir formasını terleten Emre Belözoğlu 3 gol, 9 asist yapmıştı. Beşiktaş'ın eski futbolcularından biri olan Atiba Hutchinson 2020-2021 sezonunda 4 gol, 11 asist kaydetti ve 15 gole katkı sunmuştu.

AVRUPA'DA GOL ATAN EN YAŞLI OYUNCU

Hatırlanacağı üzere Mertens, 2023 yılında Zalgiris'e attığı golle de Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oldu. Mertens, sezon sonu futbolu bırakacağını belirtse de yönetim 1 yıl daha devam etmeyi arzuluyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery