Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, ligdeki müthiş formunu kupadaki Alanya maçına da taşıdı. Mertens, önce serbest vuruştan Nelsson'a güzel bir asist yaptı, ardından jeneriklik bir golle geceye damgasını vurdu.Cim Bom'un 10 numarası, ligde son maçlarda çok iyi bir form yakalamıştı. Dries Mertens, son 5 karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu, hafta sonunda Hatayspor mücadelesini sarı kart cezası nedeniyle tribünden takip etti.Okan Buruk, dün Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor karşısında öğrencisine yine ilk 11'de şans verdi. Mertens, özellikle ilk yarıda tam anlamıyla şov yaptı. Belçikalı oyuncu, 16. dakikada kullandığı serbest vuruşta adrese teslim bir orta yaparak Victor Nelsson'a golü attırdı. 35 yaşındaki futbolcu, ardından karşı karşıya pozisyonda kaleci Runarsson'a takıldı.Mertens, dakikalar 38'i gösterdiğinde ise klasını konuşturdu. Belçikalı yıldız, ceza sahası dışından plaseyle arka direğe harika bir vuruş yaparak jeneriklik bir gole imza attı. Önde durmadan pres yapan, top Aslan'a geçtiğinde ise atakları yönlendiren deneyimli oyuncu 73. dakikada kenara geldi. O çıktıktan sonra Galatasaray hücumda zorlandı. Dries Mertens, 1 gol ve 1 asistle Galatasaray'ın turu geçmesinde büyük pay sahibi oldu.Gecenin kahramanı olan Mertens, karşılaşmanın ardından şunları söyledi: