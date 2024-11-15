Galatasaray'da bilet fiyatı tepkisi!

Bodrum FK, Galatasaray maçında deplasman tribünü için bilet fiyatını 3250 TL olarak açıkladı. Galalatasaraylı taraftarlar, Bodrum'un açıkladığı bilet fiyatına tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da bilet fiyatı tepkisi!
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15 Kasım 2024 11:38
Milli aranın ardından Süper Lig'de sahasında Galalatasaray ile karşılaşacak Bodrum FK, bu maçın bilet fiyatlarını açıkladı.

Ege temsilcisi, VIP 15.000 TL, Maraton 5.000 TL, Kuzey ve Güney Kale Arkası bilet fiyatlarını 2.500 TL olarak açıkladı.

GALATASARAY'DA FİYAT TEPKİSİ

Bodrum FK'nin açıkladığı deplasman tribünü bilet fiyatı ise tepki çekti. Bodrum, deplasman bileti fiyatını 3250 TL olarak açıkladı. Galatasaraylı taraftarlar, Bodrum FK'nin açıkladığı bu fiyata tepki gösterdi.

Bodrum FK ile Galatasaray, 23 Kasım Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.



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