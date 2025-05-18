Victor Osimhen'in ardından çitayı en tepeye koyan Galatasaray, transferde üç ayrı koldan çalışmalara başladı. Kulüp yetkililerinin elinde bulunan geniş liste, kelimenin tam anlamıyla yıldız kaynıyor.
Listedeki isimler arasında Alex Meret, eski oyuncusu Sacha Boey, Granit Xhaka, Kevin De Bruyne ve Leroy Sane gibi dünya çapında futbolcular yer alıyor. Bu süperstarların arasına son olarak bir başka Manchester City yıldızı eklendi: Bernardo Silva.
G.SARAY, NABIZ YOKLAMAYA BAŞLADI
Galatasaray, Manchester City forması giyen Portekizli yıldız Bernardo Silva için nabız yoklamaya başladı. 30 yaşındaki futbolcu, City'nin yeni sezon yapılanmasında kadroda düşünmediği oyuncular arasında yer alıyor. İngiliz devinin birçok yıldızla yollarını ayırması beklenirken, Silva'nın da satış listesinde olduğu yönünde iddialar var.
MENAJER GARDI DEVREDE
Bu gelişmenin ardından Sarı-Kırmızılılar'ın transferdeki kilit isimlerinden İtalyan menajer Gardi devreye girdi. Daha önce birçok büyük transferde Galatasaray adına önemli rol oynayan Gardi, Silva transferi için şartların oluşabileceği bilgisini yönetime aktardı.
MALİYET HESAPLARI BAŞLADI
Bernardo Silva'nın Galatasaray'a transferi, kulüp tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir hamle olabilir. Ancak bu büyük adım için önce maliyet hesaplarının yapılması gerekiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, hem oyuncunun maaş beklentisini hem de City'nin bonservis talebini karşılayabilecek bir formül arıyor.
BİRİNDEN VAZGEÇİLECEK
Ayrıca Silva transferi gerçekleşirse, listedeki diğer yıldızlardan Kevin De Bruyne ya da Leroy Sane'nin üzeri kesin olarak çizilecek. Yönetim, yalnızca bir süper yıldız için şartları zorlamaya kararlı.
BU SEZON NE YAPTI?
Bernardo Silva, bu sezon 47 maçta 3722 dakika süre aldı. 30 yaşındaki futbolcu 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.
Listedeki isimler arasında Alex Meret, eski oyuncusu Sacha Boey, Granit Xhaka, Kevin De Bruyne ve Leroy Sane gibi dünya çapında futbolcular yer alıyor. Bu süperstarların arasına son olarak bir başka Manchester City yıldızı eklendi: Bernardo Silva.
G.SARAY, NABIZ YOKLAMAYA BAŞLADI
Galatasaray, Manchester City forması giyen Portekizli yıldız Bernardo Silva için nabız yoklamaya başladı. 30 yaşındaki futbolcu, City'nin yeni sezon yapılanmasında kadroda düşünmediği oyuncular arasında yer alıyor. İngiliz devinin birçok yıldızla yollarını ayırması beklenirken, Silva'nın da satış listesinde olduğu yönünde iddialar var.
MENAJER GARDI DEVREDE
Bu gelişmenin ardından Sarı-Kırmızılılar'ın transferdeki kilit isimlerinden İtalyan menajer Gardi devreye girdi. Daha önce birçok büyük transferde Galatasaray adına önemli rol oynayan Gardi, Silva transferi için şartların oluşabileceği bilgisini yönetime aktardı.
MALİYET HESAPLARI BAŞLADI
Bernardo Silva'nın Galatasaray'a transferi, kulüp tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir hamle olabilir. Ancak bu büyük adım için önce maliyet hesaplarının yapılması gerekiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, hem oyuncunun maaş beklentisini hem de City'nin bonservis talebini karşılayabilecek bir formül arıyor.
BİRİNDEN VAZGEÇİLECEK
Ayrıca Silva transferi gerçekleşirse, listedeki diğer yıldızlardan Kevin De Bruyne ya da Leroy Sane'nin üzeri kesin olarak çizilecek. Yönetim, yalnızca bir süper yıldız için şartları zorlamaya kararlı.
BU SEZON NE YAPTI?
Bernardo Silva, bu sezon 47 maçta 3722 dakika süre aldı. 30 yaşındaki futbolcu 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.
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