Galatasaray'da ayrılık: Görevini bıraktığını duyurdu!

Yaklaşık üç buçuk yıldır Galatasaray U19 Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Hakan Balta, görevinden ayrıldığını duyurdu: "Kulübüm için çalışmak her zaman büyük bir gururdu."

calendar 03 Temmuz 2025 19:01 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2025 19:02
Galatasaray'da ayrılık: Görevini bıraktığını duyurdu!
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Galatasaray U19 Teknik Direktörü Hakan Balta, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Yaklaşık üç buçuk yıldır Galatasaray U19 Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Hakan Balta, görevinden ayrıldığını duyurdu. Hakan Balta sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yaklaşık üç buçuk  yıldır üstlendiği U19 teknik Sorumlusu görevinden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bana bu fırsatı veren yöneticilere ve birlikte çalışmaktan büyük bir keyif aldığım oyuncularıma, hocalarımıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Kulübüm için çalışmak, benim için her zaman büyük bir gurur oldu yaklaşık üç buçuk yıldır üstlendiğim U19 teknik Sorumlusu görevinden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bana bu fırsatı veren yöneticilere ve birlikte çalışmaktan büyük bir keyif aldığım oyuncularıma, hocalarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Kulübüm için çalışmak benim için her zaman büyük bir gurur oldu." ifadelerine yer verdi.

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