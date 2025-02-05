Galatasaray'da analiz ve çalışma 3 puanı getirdi!

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK engelini de aşan Galatasaray 3 puana başarılı analizinin ardından yapılan sıkı çalışmayı uygulamakla uzandı.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da analiz ve çalışma 3 puanı getirdi!
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05 Şubat 2025 11:39
Lider Galatasaray ligin 22. haftasında Gaziantep FK'yı korner organizasyonu sonrasında bulduğu golle devirdi.

ZAAF TESPİT EDİLDİ

İç sahada dokuz haftadır yenilmeyen Selçuk İnan'ın ekibini sıkı analiz eden sarı-kırmızılılar köşe vuruşlarında zaaf tespit etti.

Galatasaray'ın analiz ekibi kornerlerde alan savunması yapan Gaziantep FK'nın kısa köşe vuruşları için markaja ceza yayı savunucusuyla gittiğini tespit etti.

Maçın henüz başında kazanılan köşe vuruşu için topun başına Dries Mertens geçerken Gabriel Sara da yakınına geldi.

Gaziantep FK'da ceza yayına konumlanması gereken Maxim de böylece Sara opsiyonunu engellemek için Brezilyalı futbolcuya markaja çıktı.

MAÇI KAZANDIRAN GOL

Ceza yayına konumlanan Ahmed Kutucu böylece demarke durumda kaldı.

Dries Mertens köşe vuruşunu ceza sahası içine değil de 24 yaşındaki oyuncuya doğru kullandı.

Ahmed Kutucu da tek vuruşla gol perdesini açtı; bu gol aynı zamanda maçı kazandıran da gol oldu.

Galatasaray benzer organizasyondan geçen yaz da bir gol bulmuştu.

Ağustos 2023'te Zalgiris'i konuk eden Cimbom, Kerem Aktürkoğlu'nun yanına Sergio Oliveira'yı göndermiş ve Dries Mertens'i demarke bırakmıştı.

Belçikalı futbolcu uzak mesafeden yaptığı tek vuruşla Galatasaray'ı bir üst tura taşımıştı.

EKSTRA ÇALIŞMA

Maçlardan bir gün önce duran top çalışmasını rutin olarak gerçekleştiren Galatasaray'da Ahmed Kutucu'nun da Osimhen ve Mertens'le birlikte ekstra çalışmalar yaptığı öğrenildi.

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