Geçen sezonun ikinci yarısında büyük bir çıkış yapan ve sezonu da şampiyonlukla kapatanbu sezon da hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar,1 Ocak 2023-25 Kasım 2023 arasında Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 44 resmi karşılaşma yapan Aslan, 99 gole ulaştı.Manchester United maçı ile dalya yapacak isim merak konusu olurken, şu ana kadar İcardi'nin etkisi göze çarpıyor. Arjantinli yıldız, 99 golün 35'ini ağlara gönderen isim oldu.