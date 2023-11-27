Galatasaray'da 100. gol coşkusu!

GALATASARAY HABERLERİ: 2023 yılında 99 kez rakip fileleri sarsan Galatasaray'da, Manchester United maçında hedef dalya...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 100. gol coşkusu!
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27 Kasım 2023 09:01
Son güncelleme 27 Kasım 2023 09:31
Geçen sezonun ikinci yarısında büyük bir çıkış yapan ve sezonu da şampiyonlukla kapatan Galatasaray, bu sezon da hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar, 2023 yılında oynadığı maçlarda 99 gole ulaşırken dalyaya 1 gol kaldı.

1 Ocak 2023-25 Kasım 2023 arasında Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 44 resmi karşılaşma yapan Aslan, 99 gole ulaştı.



35'İ ICARDI'NİN!

Manchester United maçı ile dalya yapacak isim merak konusu olurken, şu ana kadar İcardi'nin etkisi göze çarpıyor. Arjantinli yıldız, 99 golün 35'ini ağlara gönderen isim oldu.  

 
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