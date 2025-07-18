Galatasaray'da 10 numara kararı

Galatasaray'da gündeme sık sık Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan gelse de yönetimin listesinde bu ikili henüz yok.
Öncelikle Victor Osimhen ve kaleci hamlesini yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, ardından 10 numara için transfer pazarına çıkacak. İlkay'ın ismi son günlerde daha sık gelse de şu ana kadar ne Galatasaray Manchester City ile görüştü ne de yıldız oyuncuya bir teklif yaptı.
İlkay'ın yıllık ücretinin (7 milyon Euro) yüksekliği güncelliğini korurken, yönetim ise 10 numara takviyesi için hızlı hareket etmeme kararı aldı.
Öncelikle Victor Osimhen ve kaleci hamlesini yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, ardından 10 numara için transfer pazarına çıkacak. İlkay'ın ismi son günlerde daha sık gelse de şu ana kadar ne Galatasaray Manchester City ile görüştü ne de yıldız oyuncuya bir teklif yaptı.
İlkay'ın yıllık ücretinin (7 milyon Euro) yüksekliği güncelliğini korurken, yönetim ise 10 numara takviyesi için hızlı hareket etmeme kararı aldı.