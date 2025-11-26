26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
3-2
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
2-2
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
2-031'
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
0-032'
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
1-031'
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
1-332'
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
1-032'
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
1-132'
26 Kasım
PSG-Tottenham
0-030'

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sopron'a fark attı

FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu'nun son haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sopron Basket'i 50 sayılık farkla mağlup ederek tüm maçlarını kazanıp lider olarak üst tura yükseldi.

26 Kasım 2025 22:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sopron'a fark attı
FIBA Kadınlar Euroleague'in altıncı ve son haftasında B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Macaristan'ın Sopron Basket takımını 104-54 yendi.
 
Bu galibiyetle grubundaki tüm maçlarını kazanan sarı-kırmızılılar, lider olarak adını üst tura yazdırdı.
 
Salon: Sinan Erdem
 
Hakemler: Esperenza Mendoza (İspanya), Igor Esteve Malmierca (Andora), Konstantinos Marinakis (Yunanistan)
 
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 9, Oblak 5, Ayşe Cora Yamaner 11, Juhasz 22, Elif Bayram 13, Williams 6, Sude Yılmaz 3, Sehernaz Çidal 3, Derin Erdoğan 3, Zeynep Gül 4, Johannes 8, Kuier 17
 
Sopron Basket: Papp 9, Jevtovic 7, Friskovec 3, Wallack 3, Borondy 2, Laczko 8, Sinka-Palinkas 7, Sitku 15
 
1. Periyot: 31-15
 
Devre: 58-28
 
3. Periyot: 82-39
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
