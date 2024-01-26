Galatasaray'a yeni Sacha Boey!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Bayern Münih'e imza atmak üzere olan Sacha Boey'in alternatifini yine Fransa'da buldu. İşte detaylar...

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'a yeni Sacha Boey!
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26 Ocak 2024 09:23
Son güncelleme 26 Ocak 2024 09:25
Galatasaray'da Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi an meselesiyken, yeni sağ bek için de rota belirlendi.

Sarı kırmızılı takım, Fransız yıldızın ayrılması halinde o bölgeye genç ve potansiyeli yüksek bir transfer yapacak.

Bununla birlikte Galatasaray scout ekibi, Strasbourg forması giyen 2001 doğumlu Marvin Senaya'yı gündemine aldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre; Boey'in takımdan ayrıldığı an genç oyuncu için transfer görüşmeleri başlayacak. Galatasaray, Sacha Boey'i de Fransa'nın Rennes takımından transfer etmişti.

MARVİN SENAYA KİMDİR?

22 yaşında 1,81 boyunda Fransız futbolcu, Ligue 1 takımlarından Strasbourg'da forma giyiyor. Oyuncu, daha önce Rodez AF ve FC Sochaux kulüplerinde oynadı. Sözleşmesi ise 2027'ye kadar devam ediyor. 

 
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