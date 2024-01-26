Galatasaray'a yeni Sacha Boey!

Galatasaray'da Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi an meselesiyken, yeni sağ bek için de rota belirlendi.
Sarı kırmızılı takım, Fransız yıldızın ayrılması halinde o bölgeye genç ve potansiyeli yüksek bir transfer yapacak.
Bununla birlikte Galatasaray scout ekibi, Strasbourg forması giyen 2001 doğumlu Marvin Senaya'yı gündemine aldı.
GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Hürriyet'te yer alan habere göre; Boey'in takımdan ayrıldığı an genç oyuncu için transfer görüşmeleri başlayacak. Galatasaray, Sacha Boey'i de Fransa'nın Rennes takımından transfer etmişti.
MARVİN SENAYA KİMDİR?
22 yaşında 1,81 boyunda Fransız futbolcu, Ligue 1 takımlarından Strasbourg'da forma giyiyor. Oyuncu, daha önce Rodez AF ve FC Sochaux kulüplerinde oynadı. Sözleşmesi ise 2027'ye kadar devam ediyor.
Sarı kırmızılı takım, Fransız yıldızın ayrılması halinde o bölgeye genç ve potansiyeli yüksek bir transfer yapacak.
Bununla birlikte Galatasaray scout ekibi, Strasbourg forması giyen 2001 doğumlu Marvin Senaya'yı gündemine aldı.
GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Hürriyet'te yer alan habere göre; Boey'in takımdan ayrıldığı an genç oyuncu için transfer görüşmeleri başlayacak. Galatasaray, Sacha Boey'i de Fransa'nın Rennes takımından transfer etmişti.
MARVİN SENAYA KİMDİR?
22 yaşında 1,81 boyunda Fransız futbolcu, Ligue 1 takımlarından Strasbourg'da forma giyiyor. Oyuncu, daha önce Rodez AF ve FC Sochaux kulüplerinde oynadı. Sözleşmesi ise 2027'ye kadar devam ediyor.