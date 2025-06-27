Galatasaray'a transferde dev rakip!

Juventus, Bologna forması giyen Jhon Lucimi'yi gündemine aldı.
JUVENTUS İSTİYOR
İtalyan basınında yer alan habere göre, Igor Tudor'un ekibi, savunma transferine öncelik veriyor. Juventus'un savunma transferi için hedefinin Bologna'dan Jhon Lucimi olduğu kaydedildi.
25 MİLYON EURO
Bologna, sözleşmesi gelecek yıl bitecek Kolombiyalı savunma oyuncusu için 25 milyon euro değer biçiyor. Sport Mediaset'te yer alan habere göre, Juventus'un, Lucimi'nin sözleşme durumunu kullanarak Bologna ile 25 milyon euro'nun altında bir rakama pazarlık yapabileceği kaydedildi.
JUVENTUS'UN ALTERNATİFLERİ
Juventus'un Lucimi'ye alternatif olarak Marsilya'dan Leonardo Balerdi ve Parma'dan Giovanni Leoni'yi listesinde tuttuğu kaydedildi.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE
Galatasaray'ın da gündemine gelen Jhon Lucimi, Bologna forması altında geride kalan sezonda çıktığı 44 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
JUVENTUS İSTİYOR
İtalyan basınında yer alan habere göre, Igor Tudor'un ekibi, savunma transferine öncelik veriyor. Juventus'un savunma transferi için hedefinin Bologna'dan Jhon Lucimi olduğu kaydedildi.
25 MİLYON EURO
Bologna, sözleşmesi gelecek yıl bitecek Kolombiyalı savunma oyuncusu için 25 milyon euro değer biçiyor. Sport Mediaset'te yer alan habere göre, Juventus'un, Lucimi'nin sözleşme durumunu kullanarak Bologna ile 25 milyon euro'nun altında bir rakama pazarlık yapabileceği kaydedildi.
JUVENTUS'UN ALTERNATİFLERİ
Juventus'un Lucimi'ye alternatif olarak Marsilya'dan Leonardo Balerdi ve Parma'dan Giovanni Leoni'yi listesinde tuttuğu kaydedildi.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE
Galatasaray'ın da gündemine gelen Jhon Lucimi, Bologna forması altında geride kalan sezonda çıktığı 44 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...