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Galatasaray'a transferde dev rakip!

Juventus, Bologna forması giyen ve Galatasaray'ın da gündemine gelen savunma oyuncusu Jhon Lucimi ile ilgileniyor.

calendar 27 Haziran 2025 18:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a transferde dev rakip!
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Juventus, Bologna forması giyen Jhon Lucimi'yi gündemine aldı.

JUVENTUS İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre, Igor Tudor'un ekibi, savunma transferine öncelik veriyor. Juventus'un savunma transferi için hedefinin Bologna'dan Jhon Lucimi olduğu kaydedildi.

25 MİLYON EURO

Bologna, sözleşmesi gelecek yıl bitecek Kolombiyalı savunma oyuncusu için 25 milyon euro değer biçiyor. Sport Mediaset'te yer alan habere göre, Juventus'un, Lucimi'nin sözleşme durumunu kullanarak Bologna ile 25 milyon euro'nun altında bir rakama pazarlık yapabileceği kaydedildi.

JUVENTUS'UN ALTERNATİFLERİ


Juventus'un Lucimi'ye alternatif olarak Marsilya'dan Leonardo Balerdi ve Parma'dan Giovanni Leoni'yi listesinde tuttuğu kaydedildi.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

Galatasaray'ın da gündemine gelen Jhon Lucimi, Bologna forması altında geride kalan sezonda çıktığı 44 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.


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