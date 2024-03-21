Galatasaray'a rakip aranıyor!

Bu sezon Süper Lig'de istediği oyunu sergilen Galatasaray, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor.
Lige verilen milli arayı boş geçmek istemeyen sarı kırmızılı takım, kamp yapma kararı aldı.
RAKİP ARANIYOR
25-29 Mart tarihleri arasında Antalya'nın Belek ilçesinde kamp yapacak Galatasaray, dönüş gününe bir hazırlık maçı ayarlamaya çalışıyor.
KALAN BÖLÜMDE HAZIR OLACAK
Sarı kırmızılı takım üst düzey bir rakiple oynayıp sezonun kalan bölümüne hazır girmek istiyor.
Galatasaray, milli ara sonrası evinde Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Lige verilen milli arayı boş geçmek istemeyen sarı kırmızılı takım, kamp yapma kararı aldı.
RAKİP ARANIYOR
25-29 Mart tarihleri arasında Antalya'nın Belek ilçesinde kamp yapacak Galatasaray, dönüş gününe bir hazırlık maçı ayarlamaya çalışıyor.
KALAN BÖLÜMDE HAZIR OLACAK
Sarı kırmızılı takım üst düzey bir rakiple oynayıp sezonun kalan bölümüne hazır girmek istiyor.
Galatasaray, milli ara sonrası evinde Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.