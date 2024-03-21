Galatasaray'a rakip aranıyor!

Süper Lig'e verilen milli ara dolayısıyla Antalya'da kamp yapacak olan Galatasaray, hazırlık maçı ayarlamaya çalışıyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a rakip aranıyor!
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21 Mart 2024 09:59
Bu sezon Süper Lig'de istediği oyunu sergilen Galatasaray, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Lige verilen milli arayı boş geçmek istemeyen sarı kırmızılı takım, kamp yapma kararı aldı.

RAKİP ARANIYOR

25-29 Mart tarihleri arasında Antalya'nın Belek ilçesinde kamp yapacak Galatasaray, dönüş gününe bir hazırlık maçı ayarlamaya çalışıyor.

KALAN BÖLÜMDE HAZIR OLACAK

Sarı kırmızılı takım üst düzey bir rakiple oynayıp sezonun kalan bölümüne hazır girmek istiyor.

Galatasaray, milli ara sonrası evinde Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.  

 
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