Galatasaray'a Nelsson için takas teklifi!

Galatasaray'da gözden düşen ve takımdan gönderilecek isimler arasında yer alan Victor Nelsson'un geleceği merak ediliyordu. Yıldız stoper için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TAKAS VE PARA
Sarı-kırmızılılarda gözden çıkarılan Victor Nelsson için Fransız ekibi Rennes'in devreye girdiği öğrenildi. Galatasaray ise bu durumu ise fırsata çevirerek aynı takımdan talip olduğu Amine Gouiri transferinde elini güçlendirmek istiyor. İki kulüp arasındaki pazarlıklara böylece takas+para formülü üzerinden gidileceği belirtildi.
RENNES'İN TEKLİFİ
Fransızların, sezon başında 15 milyon euroya aldığı Danimarkalı orta saha oyuncusu Albert Gronbaek'i, 5 milyon euro ve Nelsson karşılığında verilebileceğini ilettiği öğrenildi. İki kulüp, önümüzdeki günlerde detayları tekrar masaya yatıracak.
TAKAS VE PARA
Sarı-kırmızılılarda gözden çıkarılan Victor Nelsson için Fransız ekibi Rennes'in devreye girdiği öğrenildi. Galatasaray ise bu durumu ise fırsata çevirerek aynı takımdan talip olduğu Amine Gouiri transferinde elini güçlendirmek istiyor. İki kulüp arasındaki pazarlıklara böylece takas+para formülü üzerinden gidileceği belirtildi.
RENNES'İN TEKLİFİ
Fransızların, sezon başında 15 milyon euroya aldığı Danimarkalı orta saha oyuncusu Albert Gronbaek'i, 5 milyon euro ve Nelsson karşılığında verilebileceğini ilettiği öğrenildi. İki kulüp, önümüzdeki günlerde detayları tekrar masaya yatıracak.