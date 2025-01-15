Galatasaray'a Nelsson için takas teklifi!

Galatasaray'dan Victor Nelsson'la ilgilenen Rennes'ten sarı-kırmızılılara sürpriz bir takas teklifi geldi. İşte ayrıntılar...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Nelsson için takas teklifi!
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15 Ocak 2025 07:38
Galatasaray'da gözden düşen ve takımdan gönderilecek isimler arasında yer alan Victor Nelsson'un geleceği merak ediliyordu. Yıldız stoper için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TAKAS VE PARA

Sarı-kırmızılılarda gözden çıkarılan Victor Nelsson için Fransız ekibi Rennes'in devreye girdiği öğrenildi. Galatasaray ise bu durumu ise fırsata çevirerek aynı takımdan talip olduğu Amine Gouiri transferinde elini güçlendirmek istiyor. İki kulüp arasındaki pazarlıklara böylece takas+para formülü üzerinden gidileceği belirtildi.

RENNES'İN TEKLİFİ

Fransızların, sezon başında 15 milyon euroya aldığı Danimarkalı orta saha oyuncusu Albert Gronbaek'i, 5 milyon euro ve Nelsson karşılığında verilebileceğini ilettiği öğrenildi. İki kulüp, önümüzdeki günlerde detayları tekrar masaya yatıracak.

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