Galatasaray'a kötü haber: Kar yağacak

Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile oynayacağı rövanş maçı öncesi sarı-kırmızılı takıma kötü haber geldi.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a kötü haber: Kar yağacak
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16 Şubat 2025 12:11
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar deplasmanında 4-1 mağlup olması sebebiyle bir üst tur şansını zora sokan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi.

YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji kaynaklarına göre; 20 Şubat'ta RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma günü İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiği iletildi.

TAKIMIN HIZINI ETKİLEYEBİLİR

Hollanda temsilcisini elemek adına rövanş maçında 4 farklı galibiyet alması gerekiyor. Kar yağışının zemini bozması ihtimaline karşın Galatasaray'da 'maça hızlı başlama' isteğinin sekteye uğrayabileceği düşüncesi kulüpte endişe yarattı.
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