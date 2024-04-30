Galatasaray'a Fransa'dan orta saha: Camara

Galatasaray, Metz'te forma giyen 20 yaşındaki orta saha Lamine Camara için harekete geçti. Fransız ekibi küme düşerse sarı-kırmızılıların eli güçlenecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'a Fransa'dan orta saha: Camara
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Nisan 2024 11:57
Galatasaray, gelecek sezon için transfer arayışlarını sürdürüyor.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞME

Sarı-kırmızılıların son gözdesi ise Fransa Ligi ekiplerinden Metz'te forma giyen Lamine Camara... Galatasaray, 20 yaşındaki Senegalli merkez orta sahanın menajeri ile görüşmelere başladı.

Kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan yıldız oyuncu için sezon sonu resmi olarak harekete geçecek Galatasaray, bu transferi sonlandırarak orta sahasını güçlendirmek istiyor.

METZ KÜME DÜŞERSE...

Metz, Fransa Ligi'nde son sıralarda yer alıyor. Eğer lige veda ederlerse Galatasaray'ın transferde işi daha da kolaylaşacak. Yönetimin böyle bir durumda daha az bir bonservis bedeliyle transferi sonlandırması bekleniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 28 maçta forma giyen Camara, 1 gol atarken 4 de asist yaptı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery