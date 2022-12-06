Galatasaray'a Deniz Undav transferinde rakip!

Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da rota forvet hattı. Okan Buruk yönetime listesini sunarken Icardi'nin sakatlığı Galatasaray'ı harekete geçirdi.



Transferde yerli statüsünü göz önünde bulduran Galatasaray'da gündem yeniden Deniz Undav... Brighton forması giyen Deniz Undav'ı yakından takip eden Galatasaray'a transferde rakip çıktı.



Schalke 04'ün radarına giren 26 yaşındaki forvet için Galatasaray Alman kulübüyle rekabet halinde.



Sarı-kırmızılılar, Almanya doğumlu oyuncu için kiralama teklifi yapacak. Brighton formasıyla forma şansı bulamayan golcü oyuncu İngiltere'den ayrılmaya sıcak bakıyor.



Daha önce Herta Berlin'in de ilgisini gösterdiği 26 yaşındaki golcü oyuncu için kulübü gelen teklifleri değerlendiriyor.



Belçika'da Union Saint Gilloise formasıyla yıldızını parlatan tecrübeli oyuncu, bu sezon Brighton'da 10 maçta 1 gol kaydetti.



DENİZ UNDAV KİMDİR?



19 Temmuz 1996 tarihinde Almanya'nın Achim kentinde dünyaya gelen Deniz Undav, futbola TSV Achim altyapısında başladı.



Werder Bremen, SC Weyhe ve TSV Havelse formalarını da giyen 25 yaşındaki forvet, 2015 yılında TSV Havelse ile profesyonel sözleşme imzaladı.



Almanya'da Braunschweig II ve SV Meppen formalarını da giyen 1.78 boyundaki golcü, 2020/2021 sezonunun başında Belçika ekibi Union SG'ye transfer oldu.



Belçika'da 25 maçta 19 gol ve 10 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Deniz Undav'ın Premier Lig'e transfer oldu.



İngiliz ekibi Brighton Deniz Undav'a 7 milyon euro bonservis bedeli ile transfer etti. Alman vatandaşlığı da bulunan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.





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