Galatasaray'a Davinson'dan sevindirici haber

Galatasaray'da sakatlık yaşayan Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu...
Uyluğundaki problem nedeniyle 2 haftadır formasından uzak kalan Davinson Sanchez'in, kısa sürede sahalara geri döneceği belirtilmişti.
DURUMU İYİYE GİDİYOR
Kolombiyalı stoperin, her geçen gün durumunun iyiye gittiği ve yeniden formasına kavuşabileceği öğrenildi.
HATAY MAÇINDA 11'E
Bu anlamda 27 yaşındaki futbolcunun, Hatayspor ile oynanacak mücadelede ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.
Uyluğundaki problem nedeniyle 2 haftadır formasından uzak kalan Davinson Sanchez'in, kısa sürede sahalara geri döneceği belirtilmişti.
DURUMU İYİYE GİDİYOR
Kolombiyalı stoperin, her geçen gün durumunun iyiye gittiği ve yeniden formasına kavuşabileceği öğrenildi.
HATAY MAÇINDA 11'E
Bu anlamda 27 yaşındaki futbolcunun, Hatayspor ile oynanacak mücadelede ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.