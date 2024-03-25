Galatasaray'a Davinson'dan sevindirici haber

Galatasaray'da sakatlık nedeniyle 2 haftadır formasından uzak kalan Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'a Davinson'dan sevindirici haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2024 08:47
Galatasaray'da sakatlık yaşayan Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu...

Uyluğundaki problem nedeniyle 2 haftadır formasından uzak kalan Davinson Sanchez'in, kısa sürede sahalara geri döneceği belirtilmişti.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Kolombiyalı stoperin, her geçen gün durumunun iyiye gittiği ve yeniden formasına kavuşabileceği öğrenildi.

HATAY MAÇINDA 11'E

Bu anlamda 27 yaşındaki futbolcunun, Hatayspor ile oynanacak mücadelede ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery