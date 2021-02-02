Gabriel Margarit: "Çok kolay ve şanssız bir gol yedik"

Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, Kasımpaşa maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gabriel Margarit: 'Çok kolay ve şanssız bir gol yedik'
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02 Şubat 2021 23:19
Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, "Üç puan için çok mücadele ettik ama kolay ve şanssız bir gol yedik." dedi.

Margarit, maça iyi başladıklarını ancak sonunu getiremediklerini belirtti.

Çok kolay puan kaybettikleri bir maç olduğuna işaret eden Margarit, "Kornerde bir anda konsantrasyonumuzu kaybettik. Üç puan için çok mücadele ettik ama kolay ve şanssız bir gol yedik." diye konuştu.

Eksiklerin çokluğuna dikkati çeken Margarit, "Sağlık sorunları, sakatlıklar, sarı ve kırmızı kart cezalısı toplamda 7 oyuncumuz eksikti. Biraz zamana ihtiyacımız var. Her karşılaşmada puan ya da puanlar toplamak için mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni transferleri Soderlund'un iyi oynadığını aktaran Margarit, "İki iyi fırsat geçti eline ancak olmadı. Bugün ilk defa ilk 11 oynadı. Ona biraz güvenerek öz güven kazandırmalıyız. Bir sonraki maçta gol atacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



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