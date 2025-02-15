Fulham, Nottingham Forest'ın başına bela oldu

Premier Lig'in 25. haftasında Fulham evinde Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fulham, Nottingham Forest'ın başına bela oldu
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15 Şubat 2025 19:56
Son güncelleme 15 Şubat 2025 20:15
Premier Lig'in 25. haftasında Marco Silva'nın ekibi Fulham evinde Nuno Espirito Santo'nun yönetimindeki Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti.

Craven Cottage'da oynanan maçta Fulham'a galibiyeti getiren gollerini 15. dakikada Emile Smith-Rowe ve 62. dakikada Calvin Bassey kaydetti.

Nottingham Forest'un tek golünü ise 37. dakikada Chris Wood kaydetti. Wood, bu sezon Premier Lig'deki 18. golünü atmış oldu.

Bu sonuçla birlikte Fulham puanını 39'a yükseltirken, Nottingham Forest 47 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Fulham evinde Crystal Palace'ı ağırlarken, Nottingham Forest deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak.


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