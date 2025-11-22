İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Fulham, sahasında Sunderland ile karşı karşıya geldi. Craven Cottage'de oynanan maçı Fulham, 1-0'lık skorla kazandı.
Fulham'a galibiyeti getiren golü 84. dakikada Raul Jimenez kaydetti.
Bu sonucun ardından Fulham, bir maç sonra kazandı ve 14 puana yükseldi. 4 hafta sonra kaybeden Sunderland, 19 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Fulham, Tottenham deplasmanına gidecek. Sunderland, sahasında Bournemouth'u konuk edecek.
Fulham'a galibiyeti getiren golü 84. dakikada Raul Jimenez kaydetti.
Bu sonucun ardından Fulham, bir maç sonra kazandı ve 14 puana yükseldi. 4 hafta sonra kaybeden Sunderland, 19 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Fulham, Tottenham deplasmanına gidecek. Sunderland, sahasında Bournemouth'u konuk edecek.