Bayer Leverkusen'in başarılı oyuncusu Jeremie Frimpong, takımdan ayrılma isteğini dile getirdi.



Sky Sports'un haberine göre Hollandalı yıldız, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor ve hedefi, İspanya'nın iki devi Real Madrid veya Barcelona'da forma giymek.



PERFORMANSI



50 milyon euro piyasa değeri olan başarılı oyuncu, bu sezon Bayer Leverkusen ile 38 maça çıktı ve 3 gol 10 asistlik performans sergiledi.



LEVERKUSEN KARİYERİ



2021 ocak transfer döneminde Celtic'den Alman ekibine 11 milyon euro bedelle transfer olan Frimpong, Leverkusen ile bir Bundesliga şampiyonluğu, bir Almanya Kupası ve bir Almanya Süper Kupası zaferi yaşadı.