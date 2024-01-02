"BEŞİKTAŞ'I TÜRKİYE ŞAMPİYONU YAPABİLİR"

'ın gündemindeki teknik direktör'yu Goal'ün Fransız muhabiri, Fanatik'e anlattı...Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Kartal'ın en büyük adayı ise Rennes'in eski teknik direktörü Bruno Genesio. 57 yaşındaki Fransız hoca, siyah-beyazlılar için 'pole' pozisyonunda. Konuyla ilgili yeni gelişmeler de mevcut.Beşiktaş yönetimi, 57 yaşındaki Fransız teknik direktör Bruno Genesio'nun isminde karar kaldı. Tecrübeli teknik adama, 1.5 yıl artı 1 senelik teklif yapıldığı ve 3.5 milyon Euro da maaş önerildiği kaydedildi. Genesio'yla bu hafta içerisinde yapılacak son görüşmenin ardından deneyimli isimle temasların finalize edilmesi bekleniyor. Genesio'nun, cuma günkü Kasımpaşa mücadelesinde Kara Kartal'ın başında olması amaçlanıyor.Genesio, Beşiktaş'a oldukça yakın görünüyor ve Fransız hocanın oyun stili ve kişiliği hakkında bilgi edinmek isteyen birçok taraftar var. 57 yaşındaki hocayı yakından tanıyan Goal'ün Fransız muhabiri, Genesio'nun nasıl bir teknik direktör olduğunu anlattı."Bu sezon alınan sonuçların yetersizliği nedeniyle ayrıldı. Kasım ayının ortasında takımdan ayrıldığında kulüp 13. sıradaydı. Bu sezon sadece 1 ya da 2 lig galibiyeti vardı. Takımın maç kazanamamasından şikâyetçiydi. Ancak kötü gidişata rağmen görevden alınmadı. Yönetim onu takımda tutmak istedi fakat kendisi ayrıldı. Bunu yaparken, sözleşmesini yeni uzattığı için önemli bir tazminattan da feragat etmiş oldu.""Oldukça çekici bir oyun tarzı var. Hücum futbolu oynatan bir teknik direktör. Lyon onun yönetiminde 2012'den bu yana en iyi sonuçlarını elde etti. Lyon'da taraftarlar tarafından pek sevilmiyordu. Çünkü ismi ve CV'si gösterişli değildi. Ancak aldığı sonuçlar onun kalitesini gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi evinde yenen son Fransız hoca oldu (2019). Ayrıca Rennes'i üst üste iki kez Avrupa Ligi'ne taşıdı."Kesinlikle eli sıkı bir teknik direktör. İşini iyi yapmak için çevreyi görmezden gelebiliyor. Hatta bu onun uzmanlık alanı ve en önemli özelliği. Lyon kulübesinde geçirdiği süre boyunca taraftarlar tarafından aşağılandı ve hakarete uğradı. Ancak bunlara hiç kulak asmadı ve işini yaptı. Bu baskılar, onun iyi sonuçlar elde etmesini engellemedi. Aynı zamanda her zaman, çalıştığı kulübün haklarını savunan ve gözünün korkutulmasına izin vermeyen bir hoca. Rennes ile eski kulübü Lyon arasında oynanan maç sırasında stadyum tünelinde yaptığı taşkınlık da bunun bir kanıtı.""Evet, Beşiktaş'ı Türkiye şampiyonu yapabilir. Elinde rekabetçi bir takım olursa, onlardan en iyi verimi alabilir. Beşiktaş büyük bir kulüp, iyi bir yapısı ve iyi bir taraftar kitlesi var. Dahası, bu kulüpte çalışan son Fransız teknik direktör Jean Tigana, bence oldukça başarılıydı. Jean Tigana'yı hatırlıyorum, 2006 ve 2007'de iki yerel kupa kazanmıştı.""Şimdiye kadar elinde çok sayıda büyük yıldız yoktu. Ama sahip olduğu birkaç yıldızı da iyi yönetti. Özellikle Lyon'daki Memphis Depay ve Nabil Fekir'i düşünüyorum. Onlarla hiç anlaşmazlık yaşadığımızı hatırlamıyorum. Kendisini sevdirmeyi başarabilen bir teknik direktör.""Ben onu daha çok uzun vadeli bir projesi olan bir hoca olarak görüyorum. Ama gerçekçi biri. Bugünlerde bir antrenörün hızlı sonuçlara göre değerlendirildiğini biliyor. Bu yüzden Beşiktaş'ta talepler ne olursa olsun, bu taleplere uyum sağlayabilecektir."