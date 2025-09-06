05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
0-2
05 Eylül
Slovenya-İsveç
2-2
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
0-1
05 Eylül
İtalya-Estonya
5-0
05 Eylül
Moldova-İsrail
0-4
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
0-2
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
5-0
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
0-0
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
5-1
05 Eylül
İsviçre-Kosova
4-0

Fransa, Ukrayna karşısında zorlanmadı!

Dünya Kupası Elemeleri D grubu ilk hafta maçında Fransa, deplasmanda Ukrayna'yı 2-0 mağlup etti.

calendar 06 Eylül 2025 00:28 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2025 01:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fransa, Ukrayna karşısında zorlanmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Dünya Kupası Elemeleri D grubu ilk hafta maçında Fransa, Ukrayna'ya konuk oldu.

Tarczynski Arena'daki mücadeleyi Fransa 2-0'lık skorla kazandı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri dakika 10'da Michael Olise ile 82. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

Trabzonspor forması giyen Oleksandr Zubkov, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 76. dakikada oyundan alındı.

Bu sonucun ardından Fransa, gruba 3 puan alarak başladı. Ukrayna, sahadan puansız ayrıldı.

Fransa, grubun bir diğer maçında İzlanda'yı konuk edecek. Ukrayna, Azerbaycan deplasmanına gidecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.