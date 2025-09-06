Dünya Kupası Elemeleri D grubu ilk hafta maçında Fransa, Ukrayna'ya konuk oldu.



Tarczynski Arena'daki mücadeleyi Fransa 2-0'lık skorla kazandı.



Fransa'ya galibiyeti getiren golleri dakika 10'da Michael Olise ile 82. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.



Trabzonspor forması giyen Oleksandr Zubkov, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 76. dakikada oyundan alındı.



Bu sonucun ardından Fransa, gruba 3 puan alarak başladı. Ukrayna, sahadan puansız ayrıldı.



Fransa, grubun bir diğer maçında İzlanda'yı konuk edecek. Ukrayna, Azerbaycan deplasmanına gidecek.