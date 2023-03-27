Fransa Dublin'de ikide iki yaptı

2024 Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda Fransa, deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk oldu.
Dublin'deki Aviva Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fransa 1-0 kazanarak ikide iki yapmayı başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken Fransa'ya galibiyeti getiren tek golü 50. dakikada Benjamin Pavard kaydetti.
Fransa böylelikle grubunda 6 puana yükselirken İrlanda ilk maçında puan alamamış oldu.
Fransa bir sonraki maçında Cebelitarık deplasmanına çıkarken İrlanda Yunanistan'a konuk olacak.
Dublin'deki Aviva Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fransa 1-0 kazanarak ikide iki yapmayı başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken Fransa'ya galibiyeti getiren tek golü 50. dakikada Benjamin Pavard kaydetti.
Fransa böylelikle grubunda 6 puana yükselirken İrlanda ilk maçında puan alamamış oldu.
Fransa bir sonraki maçında Cebelitarık deplasmanına çıkarken İrlanda Yunanistan'a konuk olacak.
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