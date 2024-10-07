Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Kylian Mbappe, liglere verilen arada Fransa Milli Takımı'na katılmama kararı aldı.
Real Madrid'deki performansıyla beklenen etkiyi henüz tam olarak gösteremeyen yıldız oyuncu, kulüp kariyerine odaklanmak amacıyla milli takıma ara verdi. Ancak bu tercih, Fransa'da geniş çapta eleştirilere yol açtı.
ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE
Fransız spor yorumcusu Fabian Bonnet, Mbappe'nin milli takıma katılmama kararını eleştirerek, "Bir kaptan olarak taraftarınıza ve ülkenizin insanlarına bir açıklama borçlusunuz, ancak Mbappe'nin böyle bir açıklaması yok. Gerçek kaptanın Antoine Griezmann olduğu ortaya çıktı," dedi.
Fransa futbolunun efsane isimlerinden Maxim Bossis ise, "Sakatlığın nedeniyle oynamayabilirsin, ama hem kulüp hem de milli takımda sahaya çıkmamak kafa karıştırıcı. Şampiyonlar Ligi'nde yedek kulübesinden oyuna girdiğini gördüğümüzde işler bulanıklaşıyor," ifadelerini kullandı.
Mbappe'nin milli takımda yer almama kararı, Fransa'da tartışılmaya devam ediyor.
Fransa'da Mbappe'ye büyük tepki!
Kylian Mbappe, kulüp kariyerine odaklanmak için Fransa Milli Takımı'na katılmama kararı aldı. Oyuncunun bu tercihi Fransa'da eleştirilerin hedefi oldu.
Son güncelleme 07 Ekim 2024 21:44
Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Kylian Mbappe, liglere verilen arada Fransa Milli Takımı'na katılmama kararı aldı.
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