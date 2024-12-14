Kayakla Atlama Milli Takımı, ilk kez Dünya Kupası'nda!

Kayakla Atlama Milli Takımı, tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası organizasyonunda mücadele etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kayakla Atlama Milli Takımı, ilk kez Dünya Kupası'nda!
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14 Aralık 2024 00:49
Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Milli Takımı yine bir ilke imza attı.

Son yıllarda çok önemli başarılara imza atan milliler, kayakla atlama tarihimizde ilk kez Dünya Kupası'nda takım yarışında boy gösterdi. Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir'den oluşan takım, ilk 10 takım arasına girerek final turu yarışına katıldı.

Almanya'nın Viessmann şehrinde organize edilen Kayakla Atlama Süper Team yarışında ilk turda Muhammed Ali Bedir 115 metre, Fatih Arda İpcioğlu ise 127.5 metre atladı. Milliler elde ettiği 205,3 puan sonrasında 13 ülkenin katıldığı yarışta elemeyi geçerek ikinci tura hak kazandılar. İkinci turda Muhammed Ali Bedir 114, Fatih Arda İpcioğlu 131 metre atlayarak Türkiye'ye takım yarışında 30 puan kazandırdı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kayakla Atlama Milli Takımı'nın elde ettiği sonuçlardan mutluluk duyduklarını ifade ederek, sporculara ve teknik ekibe teşekkür etti.

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