Osayi-Samuel Fenerbahçe'ye yakın!

İrfan Can Kahveci ile anlaşan Fenerbahçe, Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel ile de el sıkışmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Osayi-Samuel Fenerbahçe'ye yakın!
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14 Aralık 2024 11:13
Fenerbahçe, bir yandan kadrosunu güçlendirmeye odaklanırken diğer yandan da iç transfere yoğunlaşmış durumda.

İrfan Can Kahveci ile anlaşan sarı-lacivertli takım, Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel ile de el sıkışmak istiyor.

Fenerbahçe cephesinin, 3 yıllık yeni kontrat önerdiği yıldız futbolcu İngiltere'den teklif bekliyor. Ancak bu ihtimalin düşük olduğu ve 27 yaşındaki oyuncunun, kariyerini sarı-lacivertli takımda sürdürmeyi hedeflediği belirtildi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Osayi-Samuel, Fenerbahçe kariyerinde 155 maçta forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 14 asistlik performans gösterdi. 

 
 

 

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