CANLI | Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı

"KİMSE ÖNÜMÜZDE DURAMAZ"



10:33 Dursun Özbek: "Değerli Galatasaraylılar, bu süreçte sizden tek bir isteğim var. Bu zamana kadar durduğunuz gibi bundan sonra da arkamızda durmanız. Galatasaray birlik olduğu sürece kimse önümüzde duramaz."

"BİZİ ENGELLEYEMECEKLER"





10:32 Dursun Özbek:

"Benim savaşım Galatasaray'ın değerlerini korumaya, girmiş olduğu yarışmalarda başarılarını engellemeye yönelik alınan tavırlara karşıdır. Buradan bizi durdurmak isteyenlere duymak istemeyecekleri bir şey söylemek istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemeyecekler. Bu ülkenin iyi insanları, doğru olanlar her zaman kazandılar ve kazanacaklar."



"BÜYÜK OLMAMIZIN YEGANE TEMELİ"



10:30 Dursun Özbek: "Galatasaray'ın birlik ve beraberliği her zaman böyle durumlarda oluşmuştur. Bizim başarımızın ve büyük olmamızın yegane temeli budur."



"RAKİBİMİZ ALGI PEŞİNDE"



10:29 Dursun Özbek: "Rakibimiz akla hayale gelmeyecek şekilde bir algı peşinde. Bu algıya da futbolu yönetmekten sorumlu olan kişiler ve özellikle MHK gereken desteği vermektedir. Son Sivasspor maçını gördünüz. Orada olanlar, hakemin davranış bizi kabul edilemez. Bu konuyla ilgili gerekenleri söyledik, gereken başvuruları yaptık. Davranış biçimimiz futbolda bir kaosun çıkması değil bir hak arayışıdır. Umuyorum ki futbolu yöneten kurumlar ve kişiler bundan sonraki dönemde gereken tedbirleri almak suretiyle futbolun kaosa sürüklenmesini engelleyeceklerdir."



"İFADEMİN ARKASINDAYIM!"



10:27 Dursun Özbek: "Geçtiğimiz hafta bir ifade kullandım. Ben 'Galatasaray'ın başarısına el uzatanın elini kırarım, göz dikenin gözünü oyarım' dedim. Bu ifademin arkasındayım. Herkes bu ifademi şöyle anlasın. Galatasaray örnek bir kulüptür. Galatasaray Türkiye'nin en büyük spor markasıdır. Biz mücadelemizi yeşil sahalarda yaparız. Kimsenin hakkına da müdahale etmesine izin vermeyiz."



"AKLA HAYALE GELMEYECEK DAVRANIŞLAR"

10:26 Dursun Özbek: "Galatasaray'ın yeşil sahada gösterdiği performansı engellemek için çeşitli mihraklardan akla hayale gelmeyecek çeşitli davranışlar görüyoruz. Bununla kulüp olarak mücadele ediyoruz. Maçlarımızı taraftarımız ve camiamız seyrediyor. Buradaki uygulamalar hepimizi üzmektedir. Son dönemde yapılan açıklamalar Galatasaray'ın hedeflerini engelleyemeyecektir. Bütün bu engellerin üzerinden geçip Galatasaray'ı hak ettiği başarılara taşımak üzere ben ve arkadaşlarım elimizden geleni yapıyoruz."

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"



10:20 Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan:

"Cumhuriyet dönemi futbol tarihine baktığımızda 101 yılda 45 ayrı federasyon başkanının görev aldığını görüyoruz. Mevcut başkan dahil bu koltuklar emanet koltuklardır ve kimsenin malı değildir. TFF'nin Etik Kurulu talimatında düzenlenmiş etik davranış ilkelerinin ilgili maddeleri özet olarak "Futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler, heyecanlı, kontrol dışı, ön yargılı ve suçlayıcı, kulüpler arasında çatışmaya yol açacak, dostane duyguları zaafa uğratacak beyan ve açıklamalarda bulunmaktan kaçınmak zorundadır şeklinde düzenlenmiştir. Dursun Özbek'e karşı TFF Başkanı'nın sarf ettiği tehditkar sözler TFF'nin yayınlamış ve uymak zorunda olduğu etik kuralları ihlal etmekte olup Galatasaray Spor Kulübü tarafından asla kabul edilemez."

