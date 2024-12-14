Murat Uçkun: "İlk yarıda iyi mücadele ettik"

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, Adanaspor mağlubiyeti sonrası konuştu.

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Murat Uçkun: 'İlk yarıda iyi mücadele ettik'
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14 Aralık 2024 00:51
Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, Adanaspor mağlubiyeti sonrası maçın ilk yarısında iyi mücadele ettiklerini belirtti.

İkinci yarı maçın seyrinin terse döndüğünü anlatan Uçkun, "Penaltılar ve bireysel hatalarla yediğimiz gollerle 3-1 mağlup ayrıldık. İki dost takımın arasındaki müsabaka. Şehrimizden gelen taraftarımız ve Adanaspor taraftarının dostluğuyla güzel bir maç olması bizleri o yönden mutlu etti." ifadelerini kullandı.

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