Murat Uçkun: 'İlk yarıda iyi mücadele ettik'

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, Adanaspor mağlubiyeti sonrası maçın ilk yarısında iyi mücadele ettiklerini belirtti.



İkinci yarı maçın seyrinin terse döndüğünü anlatan Uçkun, "Penaltılar ve bireysel hatalarla yediğimiz gollerle 3-1 mağlup ayrıldık. İki dost takımın arasındaki müsabaka. Şehrimizden gelen taraftarımız ve Adanaspor taraftarının dostluğuyla güzel bir maç olması bizleri o yönden mutlu etti." ifadelerini kullandı.



