Almanya 1. Bundesliga'nın 12. haftasında Eintracht Frankfurt ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Wolfsburg'u öne geçiren golü 67. dakikada Aaron Zehnter kaydetti.Michy Batshuayi, 90+6'da penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı.
Ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Frankfurt, puanını 21'e çıkardı. 3 maç sonra puan alan Wolfsburg ise 9 puana yükseldi.
Frankfurt, gelecek hafta Leipzig deplasmanına gidecek. Wolfsburg ise Union Berlin'i ağırlayacak.
💥💥GELİŞİNE BAM!
Wolfsburg, Zehnter'in golüyle 1-0 öne geçti! 🔥
Frankfurt forması giyen milli futbolcumuz Can Uzun sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi.
Michy Batshuayi'nin penaltı golüyle Frankfurt, son dakikalarda beraberliği yakaladı! 🔥
