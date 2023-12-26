Flamini'nin serveti, Ronaldo'yu 20'ye katladı

2004-2008 ve 2013-2016 yılları arasında Arsenal forması giyen Mathieu Flamini, 2008 yılında kurduğu şirketle futbol tarihinin en büyük servet sahibi oyuncuları arasına girdi.



2008 yılında çocukluk arkadaşı Pasquale Granata ile birlikte eşit ortaklıkla GF Biochemicals'ı kuran Flamini, şirketinin günden güne büyümesi ve enerji endüstrisinde önemli atılımlar yapmasıyla birlikte dev bir şirketin sahibi oldu. 39 yaşında eski futbolcu, 15 yıllık sürecin sonunda şirketini 24.2 milyar euro değere kadar ulaştırdı.



Şirketin yüzde 50 sahibi olan Flamini, böylece futbol tarihinin en büyük servetlerinden birinin sahibi olan Cristiano Ronaldo'nun net gelirinin 20 katından fazla bir servete ulaştı.



DÜNYADA BİR İLKİ BAŞARDI



Flamini'nin şirketi GF Biochemicals, odun ve mısır atıklarından sentetatik bir yağ ikamesi olan levulinik asit üretme umuduyla araştırma, deneme, altyapı ve çalışan ücretlerine milyonlarca yatırım yaptılar. Şirketleri 2015 yılında ilaç, plastik, kozmetik ve daha pek çok ürünün üretiminde petrolün yerine kullanabilen bu asidi seri olarak üretebilen gezegendik ilk şirket oldu.



"POTANSİYEL 25 MİLYAR EURO"



Flamini, "Biz öncüyüz. Yeni bir pazar açıyoruz. Bu potansiyel olarak 25 milyar euro değerinde bir pazar. Çocukken iki büyük tutkum vardı; futbol ve istikrar. Marsilya'da deniz kenarında büyüdüm. Çok küçük yaşlardan itibaren denizdeki plastikler ve kimyasal kirlilikle ilgili çevre sorunlarının farkındaydım." dedi.



"ANTRENMANA TAKIM ELBİSEYLE GİDERDİM"



Flamini, şirketini ilk 5 yıl boyunca takım arkadşlarından, ailesinden ve arkadaşlarından gizli tuttu. Bu konuyla ilgili Fransız yıldız, "Bazen antrenman sahasına takım elbiseyle gitmek zorunda kalıyordum. Takım arkadaşlarımın her biri çok rahat giyiniyorlardı. Bana bu giyimimle ilgili şaka yapıyorlardı." açıklamasını yaptı.





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