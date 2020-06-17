Filip Novak: 'Sadece tur maçıydı'

Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek finale yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Novak açıklamasında finale yükselmelerine rağmen henüz tam olarak sevinmediklerini ve Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyleyerek, "Kazandığımız için mutluyuz. Sadece tur maçıydı, finali alırsak daha mutlu olabiliriz. Taraftarlar için Fenerbahçe maçının önemini biliyorum. Bir adım daha kaldı." ifadelerini kullandı..



Filip Novak karşılaşmanın 90+4. dakikasında attığı golle skoru 3-1'e taşıyan isim olmuştu.



