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Filip Kostic paylaşılamıyor!

Filip Kostic için Fenerbahçe'nin yanı sıra Roma, Bologna ve Atalanta da devreye girdi.

calendar 30 Haziran 2025 09:59
Fotoğraf: AA
Filip Kostic paylaşılamıyor!
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Geride kalan sezonda F.Bahçe'de kiralık olarak forma giyen Filip Kostic'e İtalya'dan önemli talipler çıktı.

Bonservisi Juventus'ta bulunan 32 yaşındaki Sırp yıldızı transfer etmek için F.Bahçe'nin yanı sıra Roma, Bologna ve Atalanta'nın da sırada olduğu iddia edildi.

İtalyan basınına göre Kostic, Juventus'tan ayrılarak bu takımlardan birisine gidecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla 35 maça çıkan Kostic, 2 gol 6 asistlik katkı sağladı. 


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