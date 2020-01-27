Feyenoord, Oğuzhan Özyakup için Beşiktaş ile görüşüyor

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord, Oğuzhan Özyakup'un kiralık transferi için Beşiktaş ile görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com
Feyenoord, Oğuzhan Özyakup için Beşiktaş ile görüşüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2020 15:14
Süper Lig'de son olarak Göztepe'ye 2-1 yenilerek zirveden uzaklaşan Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan sonra bir veda daha yaşanıyor; Oğuzan Özyakup.

Son iki sezondur Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan ve siyah-beyazlı taraftarların hedef tahtasına oturan Oğuzhan Özyakup, Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord ile masaya oturdu.

TRTSpor'un haberine göre, "Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un kiralık transferi için Feyenoord ile görüşmelere başladı ve transfer süreci kısa ir süre içerisinde sonuçlanacak".

FEYENOORD'DA TRANSFER MESAJI

Öte yandan Feyenoord, Zilina'dan Robert Bozenik'i (Forvet) 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. 

İmza töreninde konuşan Feyenoord Sportif Direktörü Frank Arnesen, "Başka bir transfer yapıp yapamayacağımıza bakacağız. Bu işin mali bir yönü de var. Satın alma yapamayız ama bir kiralama olabilir. Orta sahaya bir takviye düşünüyoruz." dedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
F.BAHÇE NE UMDU, NE BULDU?
F.BAHÇE NE UMDU, NE BULDU?
Fenerbahçe için ara transfer dönemi nasıl geçti? Neler umuldu, neler bulundu?
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için